10:43 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Митинг под Радой - в лагерном городке не более 50 человек, - МВД

В Министерстве иностранных дел уверены, что в палаточном городке под зданием украинского парламента остается около 50 человек.

Митинг под Радой - в лагерном городке не более 50 человек, - МВД

Об этом передает пресс-служба МВД.

Сообщается, что по состоянию на утро 25 октября на улице Грушевского от улицы Шелковичной до Липской в палатках находятся не более 35 человек, еще 20 расположились на площади Конституции, около десятка стоят возле палаток и занимаются приготовлением пищи.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все провокаторы акций будут привлекаться к ответственности, однако палатки сносить и убирать никто не собирается. 

На данный момент около 500 сотрудников Нацгвардии патрулируют в правительственном квартале.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Владимир Олейник заявил, что финансирует митинг под Радой.


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