Минюст обеспечил выплату алиментов почти на два млрд гривен

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции за первое полугодие выплатила алиментов на сумму 1,7 млрд гривен.
Об этом передает пресс-служба Минюста.
Согласно информации службы, наибольшее количество выплат получили в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. Более 500 тыс детей получили дополнительные материальные средства.
В Украине один из самых высоких уровней разводов в восточной Европе, а судебные дела по разбирательству в семейных вопросах занимают первую строчку всех рассматриваемых дел.
Как выяснилось, служба также взыскала невыплаченной заработной платы требовало более 30 тысяч граждан, еще 16 тыс ожидают решения суда.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинский Минюст предлагает провести консервацию 13-ти тюрем.