Минюст обеспечил выплату алиментов почти на два млрд гривен

Об этом передает пресс-служба Минюста.

Согласно информации службы, наибольшее количество выплат получили в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. Более 500 тыс детей получили дополнительные материальные средства.

В Украине один из самых высоких уровней разводов в восточной Европе, а судебные дела по разбирательству в семейных вопросах занимают первую строчку всех рассматриваемых дел.

Как выяснилось, служба также взыскала невыплаченной заработной платы требовало более 30 тысяч граждан, еще 16 тыс ожидают решения суда.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинский Минюст предлагает провести консервацию 13-ти тюрем.