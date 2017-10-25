08:59 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минюст обеспечил выплату алиментов почти на два млрд гривен

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции за первое полугодие выплатила алиментов на сумму 1,7 млрд гривен.

Минюст обеспечил выплату алиментов почти на два млрд гривен

Об этом передает пресс-служба Минюста.

Согласно информации службы, наибольшее количество выплат получили в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. Более 500 тыс детей получили дополнительные материальные средства. 

В Украине один из самых высоких уровней разводов в восточной Европе, а судебные дела по разбирательству в семейных вопросах занимают первую строчку всех рассматриваемых дел.

Как выяснилось, служба также взыскала невыплаченной заработной платы требовало более 30 тысяч граждан, еще 16 тыс ожидают решения суда.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинский Минюст предлагает провести консервацию 13-ти тюрем.


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