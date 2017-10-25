Медики рассказали про состояние беременной, пострадавшей в ДТП в Харькове

На данный момент угрозы жизни ее плода нет - отметил замглавного врача больницы Харькова Владимир Ярош. По его словам – двое пострадавших были привезены к ним в больницу неделю назад. Сейчас есть позитивная динамика в состоянии 25-летней пострадавшей.

У нее ведется постоянный мониторинг течения ЧМТ и состояния плода. Медики провожят консилиумы. Уже пригласили специалистов из столицы – акушеров, анестезиологов и прочих. Сейчас у девушки – медикаментозный сон.

Как сообщал УРА-Информ, виновнице ДТП в Харькове А. Зайцевой временно запретили садиться за руль.