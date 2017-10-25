Киевский суд продолжит рассмотрение дела беглого Януковича

Об этом передает пресс-служба судебной инстанции.

Согласно информации источника, заседание началось в 10 часов утра. На прошлом судебном собрании по делу Януковича успели показать часть видеодоказательств, касающихся захвата военных частей ВСУ, которые дислоцировались на территории АРК.

Кроме того, были взяты во внимание видеоролики, на которых четко видно захват ВР АРК военными без опознавательных знаков. Судебный процесс продолжается в онлайн формате и заочно.

Напомним, что экс-президент отказался от услуг платного адвоката.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее в государственный бюджет Украины начали поступать спецконфискованные средства "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича. Это решение одобрил украинский столичный суд.