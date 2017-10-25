К 2050 году в мире станет вдвое больше автомобилей

Про это речь идет в докладе Всемирного банка. Согласно этим данным – мир транспорта быстро меняется, и будущее его пока что точно определить нельзя. Сейчас известно, что на автотрассах мира должны будут появиться 1,2 миллиарда авто – то есть в два раза больше, чем имеется сегодня.

Всемирный банк также предоставил прогноз, что уже к 2030 г. ежегодный поток пассажиров будет превышать 80 триллионов пассажирокилометров. То есть – на 50% более показателя за 2015 г. При этом в 2020 г. 60 процентов трафика будет зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Ближнем Востоке.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. 635 авто для полиции проходили оформление.