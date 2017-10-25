Болгарские летчики отказываются летать на российских самолетах МиГ-29

По словам министра обороны Красимира Каракаджанова, он совсем не понимает российских пилотов, которые бойкотируют против российских самолетов.

Также он добавил, что Болгария восстановит все свои МиГ-29 и около 20 российских бомбардировщиков Су-25.

Кстати, Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году, но большая часть военной техники этой страны все еще является российской. Болгарские военно-воздушные силы имеют семь самолетов МиГ-29 в пригодном для использования состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.