Болгарские летчики отказываются летать на российских самолетах МиГ-29

Летчики из Болгарии больше не будут управлять российскими самолетами МиГ-29. По их мнению, авиалайнеры сейчас в плохом состоянии и ненадежны. Соответствующие заявление сообщил заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, передает "Радио Свобода".
По словам министра обороны Красимира Каракаджанова, он совсем не понимает российских пилотов, которые бойкотируют против российских самолетов.
Также он добавил, что Болгария восстановит все свои МиГ-29 и около 20 российских бомбардировщиков Су-25.
Кстати, Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году, но большая часть военной техники этой страны все еще является российской. Болгарские военно-воздушные силы имеют семь самолетов МиГ-29 в пригодном для использования состоянии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.