14:50 25.10.2017 | Общество | Новости
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Болгарские летчики отказываются летать на российских самолетах МиГ-29

Летчики из Болгарии больше не будут управлять российскими самолетами МиГ-29. По их мнению, авиалайнеры сейчас в плохом состоянии и ненадежны. Соответствующие заявление сообщил заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, передает "Радио Свобода".

Болгарские летчики отказываются летать на российских самолетах МиГ-29

По словам министра обороны Красимира Каракаджанова, он совсем не понимает российских пилотов, которые бойкотируют против российских самолетов.

Также он добавил, что Болгария восстановит все свои МиГ-29 и около 20 российских бомбардировщиков Су-25.

Кстати, Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году, но большая часть военной техники этой страны все еще является российской. Болгарские военно-воздушные силы имеют семь самолетов МиГ-29 в пригодном для использования состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.


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