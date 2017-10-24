Жители Гонконга выбрасывают каждый день по пять миллионов бутылок из пластика

Такие данные распрстранили в South China Morning Post, ссылаясь на данные организации Green Earth. Согласно предоставленным данным – в н.п. Гонконг каждый день жители выбрасывают около 5,2 миллиона бутылок из пластика. Этого – предостаточно, чтобы заполнить бассейн олимпийских размеров.

Как уточнили в Green Earth, с 2008 г. жители Гонконга выбросили примерно 12 миллиардов пластиковых бутылок. В основном эти бутылки потом оказываются на мусорных свалках, что наносит немалый урон окружающей среде.

Как сообщал УРА-Информ, около восьми миллионов тонн пластика каждый год оказывается в Мировом океане.