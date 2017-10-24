13:55 24.10.2017 | Общество | Новости
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Жители Гонконга выбрасывают каждый день по пять миллионов бутылок из пластика

Жители Гонконга каждый день выбрасывают примерно 5,2 миллиона бутылок из пластика.

Жители Гонконга выбрасывают каждый день по пять миллионов бутылок из пластика

Такие данные распрстранили в South China Morning Post, ссылаясь на данные организации Green Earth. Согласно предоставленным данным – в н.п. Гонконг каждый день жители выбрасывают около 5,2 миллиона бутылок из пластика. Этого – предостаточно, чтобы заполнить бассейн олимпийских размеров.

Как уточнили в Green Earth, с 2008 г. жители Гонконга выбросили примерно 12 миллиардов пластиковых бутылок. В основном эти бутылки потом оказываются на мусорных свалках, что наносит немалый урон окружающей среде.

Как сообщал УРА-Информ, около восьми миллионов тонн пластика каждый год оказывается в Мировом океане.


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