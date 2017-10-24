Вспышка АЧС выявлена на Тернопольщине

Про это речь идет в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы в указанном регионе. Согласно данным этого управления – украинские ветеринары недавно зафиксировали гибель больных свиней в одном из частных домохозяйств в селе Барыш. На данный момент в очаге заболевания животных принимают все меры – по локализации, а также предотвращению распространения АЧС. Карантинные зоны были установлены на срок 40 суток.

Как сообщал УРА-Информ, недавно вспышки АЧС были зарегистрированы в двух регионах – в Николаевской области и в Черкасской. Такие данные распространила Госслужба безопасности продуктов питания.