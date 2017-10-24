Во вторник в зоне АТО ранен один украинский защитник - ВИДЕО

Вместе с тем украинские войска полностью контролируют ситуацию. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения. Об этом говорится в отчете пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки. Так, по данным штата, после шести часов вечера боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО во всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

На Донецком направлении, вечером наемники из различных видов гранатометов и крупнокалиберных кулеметов били по нашим опорных пунктах неподалеку Зайцева, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецком. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались защитники Майорская и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Крымского и Новоалександровки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил в районе Новозвановка и Попасной.

На Мариупольском направлении, вечером под огонь вражеских гранатометов попали Украинские воины 15 раз жестко отвечали врагу с вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 23 октября, в зоне проведения антитеррористической операции основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении.