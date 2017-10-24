Во вторник на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ

Во вторник, 25 октября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое украинских военных.
Еще двое сегодня подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Таким образом сегодня наша армия потеряла четверых военнослужащих.
При этом трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил в своем вечернем отчете пресс-центр штаба антитеррористической операции.
По данным штаба, с начала суток в районе проведения АТО огневая активность боевиков была незначительной и обстрелов было немного.
На Донецком направлении боевики из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам сил АТО неподалеку Верхнеторецкого.
Из этого же вооружения боевики обстреляли укрепления украинской армии в районе Водяного на Приморском направлении. Также днем под вражеским огнем оказались украинские военнослужащие под Марьинкой.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки понедельник, 23 октября, обстановка в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. Вместе с тем украинские войска полностью контролируют ситуацию. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.