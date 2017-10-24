В Украине во вторник будет прохладно и дождливо

Ночью в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются умеренные дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье – небольшие дожди. При этом в Карпатах будет дождь с мокрым снегом.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду, на юге отдельные порывы ветра могут достигать 5-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем будет не больше 4-6 теплых градусов.

На западе Украины ночью дождь, днем местами небольшие осадки. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до

3-9 градусов.

На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

В центральной части Украины во вторник без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

На востоке страны без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

В Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.