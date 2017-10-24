В Украине снова увеличивается количество конвертцентров, - Луценко

В Украине очередной раз начало увеличиваться количество центров обмена валют. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Совета регионального развития.
По словам прокурора, количество конвертационных центров по стране снова увеличиваются.
Ставка обнала упала до 5,5 процентов. А это означает бесконтрольность исполнительной власти по открытому функционированием конвертационных центров.
Напоследок Луценко заметил, что это все видят и ДФС, и Нацбанк, но ничего с этим не делают.
Как отмечалось ранее в "УРА-Информ", в течение девяти месяцев этого год Национальный банк Украины в ходе проверок выявил 101 нелегальный пункт обмена валют. По информации регулятора, в январе-сентябре Нацбанк осуществил 770 проверок пунктов по обмену валюты. Проверки проводились в Киеве и во всех областях Украины.