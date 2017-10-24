В Украине снова увеличивается количество конвертцентров, - Луценко

По словам прокурора, количество конвертационных центров по стране снова увеличиваются.

Ставка обнала упала до 5,5 процентов. А это означает бесконтрольность исполнительной власти по открытому функционированием конвертационных центров.

Напоследок Луценко заметил, что это все видят и ДФС, и Нацбанк, но ничего с этим не делают.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ", в течение девяти месяцев этого год Национальный банк Украины в ходе проверок выявил 101 нелегальный пункт обмена валют. По информации регулятора, в январе-сентябре Нацбанк осуществил 770 проверок пунктов по обмену валюты. Проверки проводились в Киеве и во всех областях Украины.