В США начали расследование против компании, основателя которой обвиняют в домогательствах

Об этом сообщает издание NBC News.

Отмечается, что следствие расследует возможные эпизоды нарушения гражданских прав сотрудниками компании.

Также ведется поиск любых жалоб, связанных с сексуальными домогательствами или дискриминацией по гендерному и любому другому признаку.

Кроме того, бюро ищет документы, которые бы раскрывали критерии найма и увольнения сотрудников компании.

Как известно, расследование началось, после того как число женщин, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны продюсера, превысило 60. Сам Вайнштейн был уволен из компании восьмого октября.

После того как пятого октября в газете New York Times было опубликовано расследование о случаях сексуальных домогательств продюсера.

Добавим, что у Weinstein Company начались проблемы с клиентами, и в середине октября компания заявила о начале переговоров о своей продаже. Также Вайнштейна исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соломенский суд города Киева арестовал три компании, принадлежащие депутату Киевской рады из фракции "Еднисть" Сергею Крымчаку. Суд также арестовал автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска его супруги Дарьи Масол.