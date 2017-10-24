15:19 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В работе сайта Мининфраструктуры произошел сбой

По состоянию на вторник, 24 октября, в работе сайта Министерства инфраструктуры Украины произошел сбой.

В работе сайта Мининфраструктуры произошел сбой

Об этом свидетельствует соответствующее окно, всплывающее при загрузке сайта ведомства Mtu.gov.ua.

Известно, что в ведомстве отказались комментировать причины неполадок в работе сайта. Согласно недавно полученным сведениям, сайт Министерства инфраструктуры Украины атаковали хакеры.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на огромную интернет-платформу корпорации Yahoo напал хакеры. За все время существования компании было совершено три кибератаки. Так, например, в 2013 году было взломано все три млрд аккаунтов, однако в компании уверены, что объем похищенной информации составлял один млрд пользователей.


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