В Одессе изъята большая партия контрабандных сигарет

Такие сведения недавно распространили в управлении СБУ области. Выяснилось, что на одном из складов правоохранители выявили примерно 100 тысяч пачек сигарет самых разных фирм, но без акцизных марок. Данный груз планировалось отправить на запад страны, а затем перевезти в Европу. Стоимость данных сигарет – около миллиона гривен. По факту выявленных товаров открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине пограничники сумели задержать партию контрабандных сигарет – в конце сентября – в рамках операции "Граница-2017".