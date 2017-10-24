17:55 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе изъята большая партия контрабандных сигарет

В Одессе служащие СБУ вместе с таможенниками провели изъятие крупной партии контрабандных сигарет. 

В Одессе изъята большая партия контрабандных сигарет

Такие сведения недавно распространили в управлении СБУ области. Выяснилось, что на одном из складов правоохранители выявили примерно 100 тысяч пачек сигарет самых разных фирм, но без акцизных марок. Данный груз планировалось отправить на запад страны, а затем перевезти в Европу. Стоимость данных сигарет – около миллиона гривен. По факту выявленных товаров открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине пограничники сумели задержать партию контрабандных сигарет – в конце сентября – в рамках операции "Граница-2017".


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