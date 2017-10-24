В Николаеве начался сезон отопления

Решение о старте отопления ранее принято членами исполкома городского совета – в процессе недавнего заседания. Информацию об этом распространили в отделе инфообеспечения Николаевского городского совета.

Было отдано распоряжение – 24 октября начинать отопительный сезон - на каждом из объектов жилищного фонда, а также на других объектах, в т. ч. для населения, пользующегося природным газом или электроэнергией - для отопления, согласно нормам потребления.

Как сообщал УРА-Информ, столица уже практически полностью подготовлена к старту сезона отопления – заявили ранее представители КГГА.