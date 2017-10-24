В Чернигове посреди микрорайона сел вертолет

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Чернигова.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.

Установлено, что ,21 октября, частный вертолет приземлился на поле возле конечной остановки троллейбусов в одном из районов города, забрал пассажира и улетел в неизвестном направлении.

По данному факту, 23 октября, начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, включая членов команды. По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на мероприятие.