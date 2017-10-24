14:14 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" может взять в аренду латвийские локомотивы

Латвийская железная дорога имеет свободные локомотивы и готова дать их в аренду "Укрзализныце" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.

Об этом сообщил директор производства "Сервис подвижного состава Латвийской железной дороги (LDZ)" Тейванс Гунарс на международной конференции.

По словам Гунарса, у Латвийской железной дороги есть свободные локомотивы в связи с тем, что наши перевозчики больше смотрят на локомотивы с мощностью шесть тысяч лошадей.

Пока не решиться украинская проблема с тягой, сервис подвижного состава может сдать в аренду Украине локомотивы.  

Точное количество локомотивов пока не известно, которые Латвия может дать в аренду.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ""Укрзализныця" хочет разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три ценовые категории: комфорт, стандарт и эконом. Соответствующие сведения размещены на сайте ведомства. Планируется, что поезда комфорт-сегмента будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать экономически обоснованный тариф.


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