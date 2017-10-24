Украинским селам катастрофически не хватает интернета, - Порошенко

Президент считает, что это тотальная дискриминация по отношению к сельскому населению в современную эпоху, так как оно составляет почти треть граждан страны. Интернет связь необходима для того, чтобы расширить круг медицинских услуг для крестьян, дополнить их возможности телемедицины.

По словам украинского гаранта, наличие механизма связи между городами, регионами и селами пригодится не только для амбулаторий, он будет очень нравится и школам, и библиотекам, и для удовлетворения информационных потребностей сельских жителей.

Однако в Украине остается проблема кражи интернет-кабелей и повреждения полос, что делает этот вопрос труднореализуемым на практике.

Как сообщалось в " УРА-Информ", тарифы за интернет в нашей стране вскоре могут быть повышены на 50 процентов.