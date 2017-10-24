14:31 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина устроила в зоне АТО 25 инспекций

Украина на данном этапе - единственная страна, адаптировавшая Венский договор-2011 в современных условиях.

Украина устроила в зоне АТО 25 инспекций

Так, Украина в рамках Венского соглашения уже устроила провела 25 сверхквотных проверок - в районе проведения на востоке антитеррористической операции. Проверки проведены ради мониторинга военной и политической обстановки. Такие данные в рамках брифинга по делам верификационной деятельности и соблюдения ВСУ международных договоров заявил глава Управления верификации Генштаба А. Гудзь.

Согласно его словам - Украина является на данный момент единственной страной, адаптировавшей Венское соглашение-2011 в современных условиях, которая устроила 25 сверхквотных инспекций в зоне АТО.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко анонсировал смену подразделений АТО.


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