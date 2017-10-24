Украина устроила в зоне АТО 25 инспекций

Так, Украина в рамках Венского соглашения уже устроила провела 25 сверхквотных проверок - в районе проведения на востоке антитеррористической операции. Проверки проведены ради мониторинга военной и политической обстановки. Такие данные в рамках брифинга по делам верификационной деятельности и соблюдения ВСУ международных договоров заявил глава Управления верификации Генштаба А. Гудзь.

Согласно его словам - Украина является на данный момент единственной страной, адаптировавшей Венское соглашение-2011 в современных условиях, которая устроила 25 сверхквотных инспекций в зоне АТО.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко анонсировал смену подразделений АТО.