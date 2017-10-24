Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы

Суд признал бывшего президента Грузии, а ныне лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Соответствующее решение сбыло вынесено на заседании во вторник, 23 октября.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов Саакашвили и оставить в силе решение Мостиского районного суда от 22 сентября, который признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины 10 сентября 2017 года.

При этом судья объявил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вместе с тем Государственная миграционная служба Украины заявила, что на данный момент есть все основания для выдворения бывшего главы Одесской области из Украины. Как сказано на сайте ведомства, Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.

11 сентября от имени Саакашвили было передано заявление о предоставлении ему дополнительной защиты. К заявлению была приобщена копия паспорта гражданина Украины.

Миграционная служба отказала в рассмотрении заявления, поскольку документы были поданы с нарушением. А сейчас Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает аргументированные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно оставления им территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства, - сказано в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.