Синоптики предупредили про сильный ветер в Украине

Так, синоптики Украины предупреждают про порывы ветра, которые вскоре ожидаются сразу в нескольких украинских областях. Ветер усилится 25-го октября – предупредили представители Укргидрометцентра.

Согласно переданным данным – синоптики предупредили людей про сильные порывы ветра. В частности, сильный ветер ожидается в Запорожской области, а также на Николаевщине, Херсонщине. Одесчине и еще нескольких областях – до 15-20 метров в секунду.

Как сообщал УРА-Информ, в середине октября порывы ветра прогнозировали на правобережной Украине. В частности, в столице ветер усилился 15-го октября.