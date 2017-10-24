03:00 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала 2017 года в Украине выявили около 6,5 тыс. нелегалов, – Госмиграции

Председатель Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова рассказала о количистве нелегалов за последних девять месяцев. Так, за этот период выявлено около 6,4 тысяч нелегалов, которые находяться незаконно на территории нашей страны.

С начала 2017 года в Украине выявили около 6,5 тыс. нелегалов, – Госмиграции

Согласно его словам, за девять месяцев было выявлено более 17 тыс. правонарушений, связанных с незаконным нахождением на территории Украины.

Отметим, что ранее Государственная миграционная служба Украины за август 2017 года вынесла 1,4 тыс. решений о депортации иностранцев из страны. Тогда отмечалось, что в 280 случаях было принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Средиземном море тунисское судно потопило лодку с нелегальными мигрантами. В момент столкновения в надувной лодке находились 70 человек, восемь из которых погибли под весом корабля, еще пять нелегалов считаются безвести пропашими.


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