С начала 2017 года в Украине выявили около 6,5 тыс. нелегалов, – Госмиграции

Председатель Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова рассказала о количистве нелегалов за последних девять месяцев. Так, за этот период выявлено около 6,4 тысяч нелегалов, которые находяться незаконно на территории нашей страны.
Согласно его словам, за девять месяцев было выявлено более 17 тыс. правонарушений, связанных с незаконным нахождением на территории Украины.
Отметим, что ранее Государственная миграционная служба Украины за август 2017 года вынесла 1,4 тыс. решений о депортации иностранцев из страны. Тогда отмечалось, что в 280 случаях было принято решение о запрете въезда на территорию Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Средиземном море тунисское судно потопило лодку с нелегальными мигрантами. В момент столкновения в надувной лодке находились 70 человек, восемь из которых погибли под весом корабля, еще пять нелегалов считаются безвести пропашими.