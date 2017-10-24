Полиция взяла под охрану второго участника аварии в Харькове

Он находится в больнице и никуда не собирается бежать, хотя у него было множество возможностей это сделать. Об этом во вторник утром, 24 октября, заявил его адвокат Сергей Перепелица.

По его словам, в больнице, где находится его клиент, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Мы не просили применять к нам никаких средств безопасности. Расценивать это как какое-то давление или влияние - возможно, но мы не будем кого-то обвинять в незаконных действиях, - пояснил защитник, добавив, что у его подзащитного не какая-то Vip-палата, он лежит на общих условиях.

Если хотел бы он хотел куда-то уехал бы, уже уехал бы, поэтому я не вижу необходимости охранять или находиться в больнице, - заявил адвокат.

Напомним, в Харькове проходит суд над Еленой Зайцевой, которая в результате ДТП убила пять человек.

Как сообщал УРА-Информ, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, который стал участником смертельного ДТП в центре Харькова 18 октября, лечится на стационаре под капельницами и находится в очень плохом состоянии.