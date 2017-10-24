Полиция Тернополя задержала налоговиков за взятки

Руководитель одного из отделений налоговой инспекции и ревизор-инспектор областного управления Государственной фискальной службы попались на взятке. Как сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции, чиновники организовали преступную схему по минимизации штрафов, которая позволила им получить неправомерную выгоду за свои услуги.

Так, по данным полиции, один из правонарушителей должен был уплатить в бюджет более миллиона гривен, а руководитель одного из отделений Кременецкого отделения налоговой инспекции в области пообещал минимизировать штрафные санкции до 400 тысяч гривен. За свои услуги он также запросил 400 тысяч гривен.

Он был задержан в тернопольском ресторане. У него изъяты полученные в качестве взятки деньги. Вместе с теи задержан государственный ревизор-инспектор Главного управления ГФС в Тернопольской области, который "забыл" внести в акт проверки некоторые нарушения", - говорится в сообщении.

Против задержанных открыто уголовного производства по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция выясняет круг лиц, которые также могут быть причастны к этой коррупционной схеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области на взятке попался чиновник областного совета. В понедельник, 19 июня, полиция задержана взяточники во время получения 50 тысяч долларов. Как сообщается пресс-служба Национальной полиции, чиновник был задержан в помещении собственного отеля.