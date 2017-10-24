19:32 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ночной экспресс соединит Львов и Одессу

"Укрзализныця" вводит ночной скорый экспресс, который будет курсировать сообщением "Львов-Одесса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночной экспресс соединит Львов и Одессу

Ночной экспресс номер 12 и 11 сообщением Львов-Одесса будет курсировать через день.  С ноября со Львова - по четным числам месяца, из Одессы соответственно - по нечетным.

Из Львова поезд будет отправляться в 22:15. На пути следования предусмотрены остановки на станциях Тернополь (00:16-00:20), Хмельницкий (02:10-02:13), Жмеринка (03:36-03:56), Подольск (06:20-06:22). В Одессу поезд прибывает в 8:35", - говорится в сообщении.

Из Одессы во Львов поезд будет отправляться в 21:55 с остановками на станциях Подольск, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь. Во Львов он прибывает в 7:55.

Добавим, билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и через электронные сервисы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", латвийская железная дорога имеет свободные локомотивы и готова дать их в аренду " Укрзализныце" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.


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