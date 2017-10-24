На Николаевщине начала работать мощная ветроэнергетическая установка

Так, в эксплуатацию ввели следующую очередь ООО "Ветровой парк" Причерноморский", который находится в пределах Тузловского сельсовета. Такие данные распространили в пресс-службе Николаевской ОГА. Данная ветроэнергетическая установка парка в 3,2 МВт сейчас в Украине – самая мощная.

В рамках открытия ветрового парка гости торжественного мероприятия провели обзорную экскурсию по ветроустановке, ознакомились с техническими особенностями и основными характеристиками ВЭУ 001.

Как сообщал УРА-Информ, Украина недавно сократила производство электроэнергии.