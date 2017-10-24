13:18 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко запретил силовикам использовать спецназ для обысков бизнеса

Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел отныне запрещено использовать спецназ для обысков у бизнеса.

Луценко запретил силовикам использовать спецназ для обысков бизнеса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запретил использовать в этих целях спецназ. Об этом во вторник, 24 октября, на своей страничке в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

По его словам, Луценко об этом заявил во время совещания президента с бизнесом.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал инициативу Кабинета министров Украины относительно введения ответственности за безосновательные обыски бизнеса.

Как сообщал УРА-Информ, цитируя слова премьера, руководители региональных органов власти должны защищать реальный сектор экономики от необоснованных проверок.


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