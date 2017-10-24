Хакеры атаковали метрополитен в Киеве и аэропорт в Одессе

"Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении аэропорта на его странице в Facebook.

Хакерской атаке подверглась и компьютерная система Киевского метрополитена. Это может быть одна из модификаций вируса Petya.A, передает Frontnews.

Как сообщило на своей странице в Facebook КП "Киевский метрополитен", метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов.

"Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - рассказали работники КП.

Ранее Служба безопасности Украины предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников определенные крупные государственные и частные компании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", хакеры украли данные более 2 млн пользователей приложения для чистки операционных систем CCLeaner. Согласно информации службы, было определено, что более ранние версии Piriform CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191 были скомпрометированы.