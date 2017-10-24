Каталонцев призывают не подчинятся Мадриду

Каталонская партия "Кандидаты за народное единство" призывают население региона к масштабной агрессии и неповиновению центральным властям.
Об этом передает DW.
Согласно информации источника, представители партии недовольны реализацией статьи 155 Конституции Испании, которая ограничивает автономию региона. Данная статья документа никогда ранее не реализововалась на практике с 1978 года.
"Левые" настаивают на том, чтобы Женералитет как можно быстрее объявили о независимости Каталонии, а само испанское правительство заклеймили "агрессорами" и "диктаторами", которых стране не знала со времен Франциско Франко.
Как сообщалось в " УРА-Информ", первого октября в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании. Решение об отделении поддержали более 90% участников голосования.