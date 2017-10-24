10:36 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Донбасс становится самым заминированным регионов в мире, - ООН

Оккупированный Россией Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Донбасс становится самым заминированным регионов в мире, - ООН

Проблема его разминирования остановит развитие региона на многие годы вперед. Такое мнение высказала во вторник, 24 октября, на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине помощник генерального секретаря Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

По ее словам восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед.

Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе, - заявила Мюллер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил об уверенности в урегулировании на Донбассе при введении миротворческого контингента в зону конфликта.


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