Донбасс становится самым заминированным регионов в мире, - ООН

Проблема его разминирования остановит развитие региона на многие годы вперед. Такое мнение высказала во вторник, 24 октября, на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине помощник генерального секретаря Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

По ее словам восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед.

Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе, - заявила Мюллер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил об уверенности в урегулировании на Донбассе при введении миротворческого контингента в зону конфликта.