14:15 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чистка труб канализации на кухне

Проблема непроходимости воды в кухонной мойке решается просто. Если сифон нового образца (разборный), достаточно открутить нижнюю часть (стакан) и крючком из проволоки вычистить из него всё содержимое, препятствующее току воды.

Чистка труб канализации на кухне

Нет возможности разобрать конструкцию или не хотите заниматься этим — подручные химические бытовые средства помогут при закупорке в сифоне. Достаточно будет залить или засыпать их туда на 15 минут, а затем промыть напором горячей воды. Термомеханическим способом можно бороться и с обрастаниями внутренней поверхности трубопровода, что нередко дает ощутимый результат. Однако если бытовые средства не принесли ожидаемого результата, пришло время обратиться за помощью к профессионалам.

Гидродинамическая промывка канализации на кухне

Чтобы стопроцентно вычистить жировые наросты из всех изгибов трубопровода, нужно задействовать метод гидродинамики, при котором промывка системы напором воды под большим давлением устранит мельчайшие части засоров и смоет их в коллектор. С применением такого способа чистка труб канализации на кухне будет сверхэффективной. Его задействуют и когда забился стояк в многоквартирном доме, офисном или торгово-развлекательном центре.

Избавиться навсегда от засоров на кухне

Забитые сифоны и трубы на кухне — извечная проблема домохозяек. Чтобы уменьшить скорость образования мыльно-жировых пробок, нужно всего лишь тщательно очищать посуду от остатков еды. Эффективным решением, предупреждающим засоры на кухне, является жироуловитель — простое механическое приспособление в виде небольшого ящичка, которое способно собирать до 90% жировых фракций, попавших в сточную сеть.

Вызвать бригаду на чистку канализации в Киеве

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