Четверть млрд детей в мире не посещают школу, - ЮНЕСКО

Согласно информации источника, в период с 2010 по 2015 годы начальные классы смогло посетить лишь 83 процента детей, среднее образование получили менее 65 процентов учеников, старшую школу окончили около 43 процентов.

Однако около 17 процентов детей смогли получить лишь одногодичное образование. По данным доклада Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, только 25 процентов девочек смогли окончить старшую школу.

ЮНЕСКО подсчитали, что мировые державы выделяют минимум четыре процента ВВП на образование.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки приняли решение о выходе из ЮНЕСКО.