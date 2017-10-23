14:32 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Зимой веерных отключений не будет – "Укрэнерго"

Ситуация с запасами в Украине угля сейчас неудовлетворительна.

Зимой веерных отключений не будет –

В энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сейчас исключают возможность веерных отключений в нашей стране в осенне-зимний период. Такую информацию в рамках форума под названием "Неделя открытой энергетики" распространил глава "Укрэнерго" В. Ковальчук.

Согласно его сообщению – в нашей стране веерных отключений зимой не будет. Разработаны также сценарии для покрытия дефицита. Известно, что прохождение нынешней зимы зависит от того, как украинские ТЭС обеспечат сами себя топливом. Также глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ситуация с запасами угля на данный момент неудовлетворительна.

Как сообщал УРА-Информ, в столице зима начнется не ранее 26-го ноября.


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