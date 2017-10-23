Жители поселка Хащованя рассказали свою версию конфликта с Лозовым

Как сообщают местные СМИ, по версии жителей села, конфликт произошел из-за того, что люди, которые приехали вместе с политиков не хотели отдавать собаку, которую они якобы подобрали на дороге. При этом охрана Лозового избила местного ветерана АТО Владимира Луцика.

По словам ветерана собака пропала именно у него. Животное обнаружили в неизвестной машине, а ее водитель отказался ее отдавать. При этом он заявил, что не может этого сделать без команды своего начальника. Дальше начали собираться люди, зашли в народный дом, где и выяснили, что начальник - это народный депутат.

Люди стали убеждать политика, что собака имеет владельца, но охрана, приехавшая с Лозовым, не захотела отдавать пса, поскольку, по их мнению, животное не ухоженное и голодное. Из-за этого произошел конфликт, в результате которого неизвестные, приехавшие с Лозовым, избили хозяина собаки.

В свою очередь в местной полиции подтвердили, что к ним обратились по факту пропажи собаки. В заявлении указано, что животное забрал именно Лозовой. А когда владелицы поехал за народным депутатом и забрал собаку между ними возник спор, но без насилия. Избитый Владимир Луцик уже составил заявление в Сколевском райотделе полиции об избиении, - пояснили в полиции.

Напомним, депутата Рады Лозового избили в Львовской области за чужую собаку.

Как сообщал УРА-Информ, избиение Лозового полиция будет расследовать как "насилие в адрес государственного деятеля".