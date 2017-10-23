В зоне АТО разоблачена агентурная сеть террористов "ДНР"

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно данным – работники СБУ выяснили, что жительница Донетчины получила от кураторов "ДНР" задание - организовать сбор секретных данных в воинской части, которая находится около линии разграничения. Эта женщина установила с военными контакты и предлагала передавать за деньги сведения про ВСУ. Террористы хотели применять полученные данные для диверсионных акций и для корректировки ударов по украинским позициям.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине будет заочно осужден командир "ДНР".