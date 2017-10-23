15:55 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО разоблачена агентурная сеть террористов "ДНР"

Сотрудники контрразведки и СБУ недавно на Донбассе разоблачили в зоне проведения АТО агентурную сеть т.н. "разведуправления Республиканской гвардии "ДНР". 

В зоне АТО разоблачена агентурная сеть террористов

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно данным – работники СБУ выяснили, что жительница Донетчины получила от кураторов "ДНР" задание - организовать сбор секретных данных в воинской части, которая находится около линии разграничения. Эта женщина установила с военными контакты и предлагала передавать за деньги сведения про ВСУ. Террористы хотели применять полученные данные для диверсионных акций и для корректировки ударов по украинским позициям.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине будет заочно осужден командир "ДНР".


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