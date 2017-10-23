В понедельник на западе пройдут сильные дожди, на остальное территории сухо

В остальных областях осадков не прогнозируют, однако ожидается резкое понижение температуры. Так, на Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Теплее будет в южных областях, там днем воздух прогреется даже до 14 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

В западных областях в понедельник синоптики обещают местами сильный дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 1-8 градусов тепла. Днем будет от 5 до 10 теплых градусов.

В северных областях сегодня сухо. Ночью в местами столбики термометров опустятся до минус 1-7 градусов ниже нудя. Днем будет от 3 до 8 градусов.

В центре страны сегодня без осадков. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На востоке страны в понедельник сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 5 градусов. Днем будет от 3 до 9 теплых градусов.

В южных областях без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Ночью температура воздуха продержится в пределах 6-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.