В полиции заявили о массовых задержаниях сепаратистов на блокпостах

По информации пресс-службы областной полиции, еще шесть задержанных тесно поддерживают связь с сепаратистами.

Силовики установили шесть разыскиваемых преступников и двух пропавших без вести.

Кроме того задокументировано пять фактов изъятия оружия и боеприпасов.

Также выявлено 16 лиц, согласно имеющимся базам МВД принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях. В территориальные подразделения полиции доставлены шесть разыскиваемых преступников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в очередной раз не удалось открыть контрольный пункт въезда-выезда в городе Золотое Попаснянского района. Та сторона отказалась пропускать людей и автомобили. Официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало.