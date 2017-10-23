14:22 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полиции заявили о массовых задержаниях сепаратистов на блокпостах

На блокпостах в Донецкой области за последнюю неделю задержали 16 человек, которые проверяются на причастность к самопровозглашенной ДНР.

В полиции заявили о массовых задержаниях сепаратистов на блокпостах

По информации пресс-службы областной полиции, еще шесть задержанных тесно поддерживают связь с сепаратистами.

Силовики установили шесть разыскиваемых преступников и двух пропавших без вести.

Кроме того задокументировано пять фактов изъятия оружия и боеприпасов.

Также выявлено 16 лиц, согласно имеющимся базам МВД принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях. В территориальные подразделения полиции доставлены шесть разыскиваемых преступников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в очередной раз не удалось открыть контрольный пункт въезда-выезда в городе Золотое Попаснянского района. Та сторона отказалась пропускать людей и автомобили. Официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало.


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