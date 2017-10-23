10:55 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176954:Polishuk

В одесском СИЗО вновь скончался заключенный

В Одесском СИЗО в ночь на понедельник, 23 октября, скончался заключенный.

В одесском СИЗО вновь скончался заключенный

43-летнему арестанту стало плохо и его доставили в медицинскую часть учреждения, где ему оказали неотложную помощь. Вместе с тем спасти мужчину не удалось.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, по предварительным данным врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии. Это уже третий смертельный случай в одесской СИЗО на последний месяц.

В связи с чем полиция открыла по факту смерти мужчины уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Убийство и Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале октября в Одесском СИЗО покончил с собой 33-летний арестант, 18 октября совершила самоубийство 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего грудного ребенка.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив