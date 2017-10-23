В одесском СИЗО вновь скончался заключенный

43-летнему арестанту стало плохо и его доставили в медицинскую часть учреждения, где ему оказали неотложную помощь. Вместе с тем спасти мужчину не удалось.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, по предварительным данным врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии. Это уже третий смертельный случай в одесской СИЗО на последний месяц.

В связи с чем полиция открыла по факту смерти мужчины уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Убийство и Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале октября в Одесском СИЗО покончил с собой 33-летний арестант, 18 октября совершила самоубийство 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего грудного ребенка.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.