В Одессе стартовал сезон отопления

Эти данные в рамках совещания распространил первый вице-мэр города Анатолий Орловский. Согласно данным – прежде всего отопления, а также горячая вода будут поданы в школы и детсады, а также в больницы. Известно, что весь город к отоплению будет подключен не за день – это займет некоторое время. Но известно, что в квартиры жителей Одессы тепло должно поступить уже до конца недели. Соглашение с "Нафтогазом Украины" уже подписано.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон 23-го октября был возобновлен во Львове – восстановили подачу тепла в жилые дома и в бюджетные учреждения – сообщали в горсовете.