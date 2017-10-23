12:39 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе стартовал сезон отопления

23-го октября в Одессе стартовал отопительный сезон. 

В Одессе стартовал сезон отопления

Эти данные в рамках совещания распространил первый вице-мэр города Анатолий Орловский. Согласно данным – прежде всего отопления, а также горячая вода будут поданы в школы и детсады, а также в больницы. Известно, что весь город к отоплению будет подключен не за день – это займет некоторое время. Но известно, что в квартиры жителей Одессы тепло должно поступить уже до конца недели. Соглашение с "Нафтогазом Украины" уже подписано.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон 23-го октября был возобновлен во Львове – восстановили подачу тепла в жилые дома и в бюджетные учреждения – сообщали в горсовете.


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