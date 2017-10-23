В Мировой океан каждый год попадает восемь миллионов тонн пластика

Мусор уничтожает уникальную флору и фауну океана, загрязняя пляжи и берега. Такие данные распространил министр по охране окружающей срееды Англии Майкл Гоув, приводя данные исследования американских океанологов.

Согласно словам министра - Великобритания должна обязательно защитить океаны и жизнь в морях от пластмассы, "убирая рост числа пластиковых бутылок, утилизируя этот мусор". По этой причине уже в начале октября 2017 г. в Англии уже начали разрабатывать законопроект про депозитную систему сбора тары.

Как сообщал УРА-Информ, мусорное пятно из пластиковых отходов выявили в Северном Ледовитом океане.