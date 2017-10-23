15:19 23.10.2017 | Общество | Новости
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В Мировой океан каждый год попадает восемь миллионов тонн пластика

Примерно восемь миллионов тонн мусора из пластика попадает каждый год в Мировой океан.

В Мировой океан каждый год попадает восемь миллионов тонн пластика

Мусор уничтожает уникальную флору и фауну океана, загрязняя пляжи и берега. Такие данные распространил министр по охране окружающей срееды Англии Майкл Гоув, приводя данные исследования американских океанологов.

Согласно словам министра - Великобритания должна обязательно защитить океаны и жизнь в морях от пластмассы, "убирая рост числа пластиковых бутылок, утилизируя этот мусор". По этой причине уже в начале октября 2017 г. в Англии уже начали разрабатывать законопроект про депозитную систему сбора тары.

Как сообщал УРА-Информ, мусорное пятно из пластиковых отходов выявили в Северном Ледовитом океане.


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