14:51 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком тепло начали подавать объектам социальной сферы

Предприятие "Теплоэнергетик" уже начало подавать в детские сады тепло, а также в школы и медучреждения Кропивницкого. 

В Кропивницком тепло начали подавать объектам социальной сферы

Про это на совещании сообщил глава Кировоградского горсовета Андрей Райкович. Согласно его словам – про ход работ его станут информировать – чтобы не возникло сбоев.

Также должны быть таблицы и отчеты, чтобы держать на контроле температуру в классах и в целом в школах и детсадах. Райкович подчеркнул также, что предприятие коммунальной сферы сейчас наращивает мощности, а поэтому главы учреждений, в т.ч. школ, должны все присутствовать на работе.

Как сообщал УРА-Информ, столица практически готова к отопительному сезону.


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