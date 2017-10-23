В Кропивницком тепло начали подавать объектам социальной сферы

Про это на совещании сообщил глава Кировоградского горсовета Андрей Райкович. Согласно его словам – про ход работ его станут информировать – чтобы не возникло сбоев.

Также должны быть таблицы и отчеты, чтобы держать на контроле температуру в классах и в целом в школах и детсадах. Райкович подчеркнул также, что предприятие коммунальной сферы сейчас наращивает мощности, а поэтому главы учреждений, в т.ч. школ, должны все присутствовать на работе.

Как сообщал УРА-Информ, столица практически готова к отопительному сезону.