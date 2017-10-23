В Китае нашли "короля грибов" - ФОТО

По информации ведомства, во время похода за грибами 81-летний крестьянин обнаружил гигантский гриб с несколькими крупными шляпками, самая большая из которых в диаметре достигает 40 см.

Мужчина решил оставить находку на месте, чтобы она стала местной достопримечательностью. Местные жители назвали находку "королем грибов".

Грибник установил вокруг гриба ограждение, чтобы его не повредили при фотографировании и не начали растаскивать по кусочкам.

В Институте ботаники Академии наук КНР сообщили, что найденный гриб является съедобным.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города.