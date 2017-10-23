В Херсоне из-за забастовки перевозчиков на остановках возникли очереди

По этой причине на остановках транспорта возникли большие очереди. Согласно данным – граждане ожидали общественный транспорт примерно по полчаса, а затем также пробовали вызывать такси.

Известно, что депутаты в Херсоне 20-го октября решили отменить решение относительно повышения тарифов на проезд в общественном транспорте с трех до пяти гривен. В феврале перевозчики также устраивали в городе забастовку, не выходя на маршруты. Таким образом они требовали повышения тарифов.

Как сообщал УРА-Информ, с метрополитена столицы недавно взыскали 155 миллионов гривен – за полученные вагоны.