11:54 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне из-за забастовки перевозчиков на остановках возникли очереди

В Херсоне автобусы и маршрутки не вышли на свои маршруты.

В Херсоне из-за забастовки перевозчиков на остановках возникли очереди

По этой причине на остановках транспорта возникли большие очереди. Согласно данным – граждане ожидали общественный транспорт примерно по полчаса, а затем также пробовали вызывать такси.

Известно, что депутаты в Херсоне 20-го октября решили отменить решение относительно повышения тарифов на проезд в общественном транспорте с трех до пяти гривен. В феврале перевозчики также устраивали в городе забастовку, не выходя на маршруты. Таким образом они требовали повышения тарифов.

Как сообщал УРА-Информ, с метрополитена столицы недавно взыскали 155 миллионов гривен – за полученные вагоны.


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