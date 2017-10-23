Украинские военные завоевали "серебро" на международных соревнованиях спецназа - ФОТО

Украинские военные третьего отдельного полка специального назначения завоевали серебро на международных соревнованиях "Cambrian Patrol", которые ежегодно проходят в Британии.
Об этом говорится в сообщении Минобороны на своей странице в Facebook
Отмечается, что в команде были бойцы и офицеры, принимавшие участие во многих боях на Донбассе.
В соревнованиях принимали участие более 130 команд из 28 стран.
Соревнования включали переход на 50 миль в горной местности в штормовую погоду в течение двух суток без сна. Работу с агентами, местным населением, обезвреживание террористов и освобождение гражданских заложников, допрос и работу с пленными, разминирование, форсирование водных преград в горах с температурой воды + 6 и т.д.
Золото досталось военным Пакистана и Великобритании, но их успех можно объяснить наличием гораздо большего опыта горных конфликтов и хорошим знанием местности.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице стартовали Международные состязания пожарно-спасательных служб. Так, в городе начались соревнования под названием "Сильнейший пожарный-спасатель Киев-2017".