Украинские военные завоевали "серебро" на международных соревнованиях спецназа - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Минобороны на своей странице в Facebook

Отмечается, что в команде были бойцы и офицеры, принимавшие участие во многих боях на Донбассе.

В соревнованиях принимали участие более 130 команд из 28 стран.

Соревнования включали переход на 50 миль в горной местности в штормовую погоду в течение двух суток без сна. Работу с агентами, местным населением, обезвреживание террористов и освобождение гражданских заложников, допрос и работу с пленными, разминирование, форсирование водных преград в горах с температурой воды + 6 и т.д.

Золото досталось военным Пакистана и Великобритании, но их успех можно объяснить наличием гораздо большего опыта горных конфликтов и хорошим знанием местности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице стартовали Международные состязания пожарно-спасательных служб. Так, в городе начались соревнования под названием "Сильнейший пожарный-спасатель Киев-2017".