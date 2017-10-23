Состояния здоровья арестованного в России Гриба ухудшилось - МИД

Оно начало ухудшаться после приема одного из прописанных российскими врачами препаратов. Об этом сообщил начальник Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

В то же время, по его словам, в России заявили, что их медицинское обследование не выявило противопоказаний для дальнейшего пребывания украинца в СИЗО. Кроме того, Кирилич пояснил, что сегодняшняя встреча с незаконно удерживаемым Российской Федерацией гражданином Украины в СИЗО Краснодара продолжалась около часу.

При этом администрация выдвинуоа требование, чтобы встреча проходила исключительно на русском языке, в присутствие заместителя начальника СИЗО, а также одного из охранников, который осуществлял видеонаблюдение встречи.

В свою очередь, отец Павла Игорь Гриб также отметил, что состояние здоровья сына ухудшилось, его внешний вид плохой, а количество язв на лице, шее и туловище не уменьшается, часть из кровоточит, - написал он на странице в социальной сети. Он также заверил, что его сына заставляют принимать лекарства, которые прописал врач СИЗО без понимания болезни. При этом отказ от приема лекарств, предписанных врачом СИЗО, может расцениваться администрацией, как "нарушение режима" и повлечь дисциплинарную ответственность", - заявил отец Павла.

Напомним, Россия игнорирует письма украинского омбудсмена по делу Гриба.

Как сообщал УРА-Информ, в России его обвиняют в якобы подготовке теракта в российской школе. По версии обвинения, Гриб связан с украинскими националистами. Он якобы предложил знакомой из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе.