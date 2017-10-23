Под Радой задержали несколько активистов

По его словам, правоохранители будут принимать все необходимые меры для тех, кто будет пытаться расшатать ситуацию, а всякий ударивший полицейского найдет свое место в суде, а затем, возможно, и в местах лишения свободы.

В ночь с 21 на 22 октября возле Верховной Рады Украины пострадал полицейский, на которого напал один из активистов лагерного городка. На данный момент протестующие продолжают свои митинг перед зданием ВР.

Аваков отметил, что правоохранительные службы будут продолжать обеспечивать безопасность в правительственном квартале, любые незаконные действия и провокации будут пресекаться на месте.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Киеве на площади Конституции и улице Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.