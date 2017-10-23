На Житомирщине спасатели вынести через окно 370-килограммовую женщину - ФОТО

Ее выносили через окно 60 спасателей до кареты скорой помощи для дальнейшей транспортировки на лечение в Германию. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, план транспортировки больной из города Коростень на лечение в немецкий город Хинтерцартен разрабатывался в течение двух последних месяцев.

Особенность этих мероприятий заключалась в том, что 39-летняя женщина страдает на так называемую "слоновую болезнь" и сегодня ее вес составляет уже более 370 килограммов.

Спасатели изготовили специальное устройство и средства, а одно из местных предприятий предоставило выгрузчик, с помощью которого 60 человек личного состава 8-й Государственной пожарно-спасательной части транспортировали больного через окно квартиры на первом этаже.

Мероприятие длилось два часа после чего женщину поместили в автомобиль скорой помощи, который уже в ближайшее время доставит ее на лечение в Германию, - сообщили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мексике в мае самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, вес которого составлял почти 600 килограмм, прошел успешную операцию по шунтированию желудка. Операция прошла вполне успешно.