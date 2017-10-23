На Закарпатье зафиксирована масштабная утечка нефти

Такие данные распространили в полицейском отделении Закарпатья. По причине повреждения магистрали возникла утечка нефтепродуктов – примерно на 300-метровом расстоянии.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что на 386 километре нефтепровода кто-то приварил кран. К моменту прибытия оперативной группы данный кран оказался открыт. На участке земли длиной примерно 300 метров была выявлена разлитая жидкость, очень похожая на нефть. Данную жидкость в итоге откачали, для здоровья людей угроза отсутствует.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине выявлено около 1200 литров российского топлива.