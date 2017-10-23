На военных складах в Калиновке открытых очагов горения не наблюдается – ГосЧС

Не наблюдается также взрывов боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации работали два пожарных танка, две инженерные машины разграждения, БАТ-2 Министерства обороны Украины.

При этом 74 пиротехника производили очистку местности от взрывоопасных предметов в двух километровой зоне вокруг арсенала. На данный момент уже обследовано на наличие взрывоопасных предметов 29 тысяч 113 гектаров территории.

Сотрудники ГосЧС обнаружили и изъяли 2 912 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 471 заявка от населения по выявлению взрывоопасных предметов, - заверили в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области возле поселка Калиновка во вторник вечером, 26 сентября, начался пожар на складах с боеприпасами. Взрывы в Калиновке были слышны в районе Старого города и улицы Киевской.